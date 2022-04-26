انت الان تتابع خبر بعد ان حذف مشاركاته في برنامج رامز.. فان دام بخطوة جديدة صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد ان اثار الجدل بحذفه لجميع التدوينات التي تخص مشاركته برنامج رامز موفي ستار عبر حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي، فاجأ النجم العالمي ​جان كلود فان دام​، الجمهور بخطوة جديدة طرحت الكثير من التساؤلات لدى المتابعين.

حيث عبر فان دام عن سعادته بالمشاركة في برنامج المقالب "رامز موفي ستار"، وعاد مجددا لنشر بعض التدوينات التي تخص البرنامج بعد تحقيق رقم كبير من المشاهدات الذي بلغ أكثر من 730 مليون مشاهدة في أول 8 أيام من رمضان، وكتب: "يسعدني معرفة أن برنامج مقالب الذي شاركت فيه قد حقق 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط".

وتدور فكرة برنامج موفي ستار حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير مشهد في فيلم مع نجم هوليود فان دام، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، ووقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم العالم العربي، أبرزهم: عمرو يوسف، ودرة، وهنا الزاهد، ومايان السيد، وبيج رامي، وغيرهم، وحققت مُشاهداته أرقاماً قياسية بعد ساعات من عرضه.

يذكر ان الفنان المصري محمد ثروت قد توعد زميله الفنان رامز جلال بالسجن، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "رامز موفي ستار"، قائلا: "دا أنا هسجنك قريب"، وتلفَّظ ثروت بتلك العبارة بعد شعوره بالخوف خلال المقلب، محاولاً ضرب رامز، إلا أنه نجح في السيطرة على غضبه.

هذا وتم تصوير برنامج "رامز موفي ستار" في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه للعام الثاني على التوالي، ممثلة برئيس مجلس ادارتها تركي آل شيخ.