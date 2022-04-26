مصطفى شعبان يعلق على عدم زواجه إلى الاَن وفشل خطبته الوحيدة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان مصطفى شعبان العديد من أسرار وتفاصيل أعماله وحياته الشخصية خلال برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، موضحاً أسباب عدم زواجه حتى الآن وحقيقية خلافه مع الفنان أحمد السقا.

وحول أسباب عدم زواجه حتى الآن وفشل خطبته الوحيدة، اعتبر مصطفى شعبان أن الأمر مجرد نصيب مؤكداً أنه لا يعارض فكرة الزواج.

وقال: “أنا عازب لحد دلوقتي عشان نصيب ولسه محصلش نصيب، وكل حاجة لها جوانب حلوة وجوانب وحشة، والسينغل له جوانب إيجابية وجوانب ناقصة ولكن أنا مش شاغل بالي ومش بدوّر على حاجة”.

وروى مصطفى شعبان تفاصيل خطبته قائلاً: “خطبت مرة زمان في 2006 ولكن لم يحدث بيننا تفاهم، وكنا صغيرين وقتها وكان في حماس عندنا بس معرفناش نكمّل…”.

وأكد أنه لا يهتم بالشائعات التي تنشر عن ارتباطه من بعض الزميلات له في المجال الفني، قائلاً: “مبقتش تشغلني الأخبار دي وأنا قبلت من البداية أكون شخصية عاملة وطبيعي الجمهور هيبقى أقسام وأنواع عليا“.

وتابع قائلاً: ” أنا قبلت أشتغل ممثل وأكون شخصية عامة من الأول، فطبيعي ناس تحبني وناس تهاجمني ومتحبنيش.

حقيقة خلافه مع أحمد السقا

ونفى مصطفى شعبان وجود خلاف مع أحمد السقا بسبب التحضيرات لفيلمهما معاً ترانيم أبليس، وهو ما أدي إلى توقف الفيلم، مؤكداً أن المشروع مازال قائم.

وعلق مصطفى شعبان قائلاً: “المشروع كان قائم فعلاً وحضرنا ليه بس الفيلم اتعطل في الموافقات بتاعته لأن في موافقات من جهات كثيرة“.

ولفت إلى أنه بعد تعطل العمل بسبب عدداً من الموافقات انتقل أحمد السقا لتصوير عمل آخر وهو فيلم العنكبوت، نافياً أن يكون الخلاف بينهما سبب توقف العمل.

وأكد أنهما يتبادلات الزيارات بين الحين والآخر، معلقاً: “مفيش خلاف ولسه كنا مع بعض من 10 أيام، يمكن أيام فيلم مافيا كان في بيننا حساسية شوية”.

وأشار إلى أن العلاقة بينهما توترت أثناء تصوير فيلم مافيا بسبب بعد التصريحات غير الدقيقة، معلقاً: “وقت فيلم مافيا حصل تسخين بينا من بعض الإعلاميين ولكن الموضوع اتكشف بسهولة، وإحنا متحمسين لفيلم ترانيم إبليس”