انت الان تتابع خبر عبير الشرقاوي: اسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت ابنة المخرج الراحل الأستاذ جلال الشرقاوي منشورا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك في وصف مسلسل "طلوع الروح" المعروض حاليا ضمن موسم المسلسلات الرمضانية للعام 2022 ،

وقد كتبت عبير: كتبت عبير الشرقاوي: "أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح ، التناوب غبي مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين و بيرتشوا و بيشربوا خمرة دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين فى سبيل الله و مستعدين للموت فى أى لحظة إحنا عارفين إنهم على باطل آه بس هما مش عارفين هما بيعتبروا نفسهم المسلم الحق و أى حد جانبهم مسلم ناقص فمش معقولة نطلعهم بيشربوا خمرة, بقى معقولة البطل إللى بيعتبر نفسه مجاهد عنده غزوة تانى يوم و ممكن يتقتل و هو عارف كده يروح يجيب خمرة و يشرب هو و مراته . إرحموووووونا يا خسارة الفلوس والله".

وقد حاز المنشور على مئات التعليقات عبر صفحتها الشخصية، وتداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبي المسلسل ومتابعيه، ومن محبي الراحل أيضا والد عبير الأستاذ جلال الشرقاوي، واختلفت الآراء بين متفق معها فيما قالت وبين مخالف لها، فضلا عن تركيزها في الرد في اغلب التعليقات على الفكرة المحورية من المنشور وهو شرب الخمرة من قبل احد أعضاء تنظيم داعش، فضلا عن أنها قبلت بأي صفة ان يوصفوا بها من إرهابيين وقتلة وغيرها من الصفات، إلّا ان عملية شرب الخمر قد ركزت عليها عبير، ويظهر محور اجابتها كما برز في احد التعليقات بقولها : ياريت نفهم بس الأول، هو عنددما يقتل يقتل يإسم الدين معتقدا أنه على حق، إنّما مش حيقدر يشرب خمرة باسم الدين".

يذكر ان مسلسل "بطلوع الروح من تأليف : محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري ، وهو من بطولة كل من : منة شلبي، احمد صلاح السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، ديامان بو عبود ، دارينا الجندي وغيرهم الكثير.

مواعيد عرض المسلسل: يتم عرض مسلسل "بطلوع الروح على القنوات التالية:

- قناة ام بي سي مصر 2 في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد بثه في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم التالي.

-قناة ام بي سي مصر في تمام الساعة العاشرة مساء، ويعاد بثه في تمام الساعة الثانية عشرة مساء في نفس الليلة.