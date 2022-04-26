انت الان تتابع خبر رشا شربتجي ومسلسل كسر عظم، هل خفت بريقه أم لا؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت المخرجة السورية رشا شربتجي عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك منشورا حول مواصلة العمل في مسلسل كسر عظم، وقامت بنشر فيديو من كواليس العمل الرمضاني الحالي، وعلقت عليه قائلة: الحكاية عم تتطور، وشخصيات المسلسل صارت بمواجهة بعضها، وب تتوقعوا يصير أحداث؟ من كواليس #كسر_عضم .. مكملين معكن".

وقد تداول العديد من المتابعين تعليقات حول قيام المخرجة السورية رشا شربتجي بنشر مقاطع شبه يومية للكواليس ولفريق العمل في المسلسل السوري كسر عظم، خاصة بعد توارد بعض الاشاعات حول اعتقال فريق العمل بعد الضجة الإعلامية التي حدثت حول إدعاء سرقة نص مسلسل كسر عظم من قبل الكاتب والمخرج وجهة الإنتاج .

ويأتي هذا أيضا بعد نشر المخرجة السورية رشا شربتجي حول ما جرى وتهمة السرقة التي نسبها الكاتب فؤاد حميرة لها وللكاتب علي صالح وجهة الإنتاج ممثلة بإياد النجار، والحديث الإعلامي الذي دار بين كل من الكاتب فؤاد حميرة والأستاذ اياد النجار للوقوف على تفاصيل هذه القضية.

يذكر أيضا ان بريق مسلسل كسر عظم قد خفت في الحلقات الأخيرة السابقة، مقارنة مع ما حققه من نجاح باهر في الحلقات الأول، وما لاقاه من صدى اعلامي ومشاهدة عالية بلغ به واحدا من أعلى نسب المشاهدات في الموسم الرمضاني الحالي.

مواعيد عرض مسلسل كسر عظم:

قناة سوريا دراما في تمام الساعة 2:00 صباحا بتوقيت السعودية، ويعاد بثّه على نفس القناة في تمام الساعة الثانية صباحا.

قناة لنا السورية في تمام الساعة 11:00 مساء، ويعاد بثّه على نفس القناة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

قناة ال بي سي اللبنانية في تمام الساعة 8:40 مساء، ويعاد بثّه على نفس القناة في تمام الساعة الثالثة فجرا.