أول تعليق من حفيظ الدراجي عن تصريحاته بخصوص عودة أبو تريكة لمصر

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى حفيظ دراجي الإعلامي الجزائري والمعلق بشبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية، حقيقة ما نشر حول حديثه مع صحيفة الرياضية السعودية، عن عودة محمد أبو تريكة.

ومن ضمن هذه الأخبار التي انتشرت على لسان “الدراجي” وهي أن أبو تريكة سيعود إلى شهر يوليو القادم، ويطلب من الجميع أن يتركوه وشأنه.

كذلك قيل على لسان “الدراجي” أن محمود الخطيب يثق في وطنية أبو تريكة وأنه عقب عودته للقاهرة سيكون له مهام عمل داخل قلعة الأهلي.

وأن أبو تريكة سيكون له مهام عمل ضمن لجنة التخطيط تحت رئاسة محسن صالح.

وعقب “الدراجي” عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا: “مصدوم من هذه التصريحات المفبركة المنسوبة الي بشأن الكابتن محمد أبوتريكة المحترم”.

وأضاف: “أعتقد كل ما جاء في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، من كلام لا يمكن أن يصدر سوى على لسان صاحبه دون الحاجة إلى وسيط.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبارًا عن عودة محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل إلى القاهرة، والعمل مع لجنة التخطيط في النادي الأهلي.