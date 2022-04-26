تامر عبد المنعم: جمعنى بـ زينة قصة حب طويلة.. وهذا سبب فشل الخطوبة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان تامر عبدالمنعم، علي صورة الفنانة زينة، قائلا:”كانت صديقة عزيزة وجمعتني بها قصة حب طويلة جدا وكانت خطيبتي”.

وتابع خلال لقائه ببرنامج “سابع سما” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب بقناة “النهار”:”جمعني بالفنانة زينة قصة حب من 24 سنة والحب اللى بينا استمر 4 سنين”.

وأضاف:”خطوبتي بـ زينة لم تكلل بالزواج لإن محصلش نصيب وحصل بينا فجوة ولكن أنا كنت أول اللي وقفوا جنبها في محنتها وهي صديقة طليقتي أم بناتي أثناء لما كانت زوجتي وهي صديقة زوجتي الحالية، والعلاقة ما بينا طيبة جدا”.

وكانت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، أجلت الشهر الماضي، نظر دعوى معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي يطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز لجلسة 24 مايو للإطلاع.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

كانت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ «توأم زينة» عن عامين دراسيين.