انت الان تتابع خبر كاريس بشار تتغزل بمعتصم النهار على الهواء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حلّت الفنانة السورية كاريس بشار برفقة الفنان السوري معتصم النهار كضيفين في برنامج ليالي رمضان التلفزيوني، وقد تم التطرق خلال اللقاء الى العديد من المواضيع الفنية وغيرها وما يتعلق بحياة كل من الفنانين.

وحول وصف الفنانة السورية كاريس بشار للفنان السوري معتصم النهار، كان وصف كاريس لمعتصم النهار في محل الغزل كما وصفه اغلب متابعو وسائل التواصل الاجتماعي ومحبي كل من الفنانين على السوشيال ميديا، خاصة بعد حديث كاريس عن اول لقاء جمعها بالفنان معتصم النهار في كواليس مسلسل قلم حمرة للمخرج الراحل حاتم علي، وأضافت بوصفه قائلة: شغلة حلوة لطيفة، عيون ملونة، طول بعرض، أكتاف، بدنا نروق شوي“.

فيما كان رد الفنان معتصم النهار على ذلك بقوله: حبها كإنسانة وفنانة، مثنياً على طبيعتها المرحة رغم عدم وجود احتكاك بينهما.

وقد تداول جمهور الفن ما حصل عبر إبداء آرائهم بوجود علاقة عاطفية تجمع كل من الفنانين المذكورين، خاصة وأن الفنان معتصم النهار قد شهد حالة انفصال عن زوجته لين برنجكجي منذ فترة ليست بالبعيدة، فيما رأى قسم آخر من المتابعين أن ما يجمعهما هو المجال الفني فقط وما يسوده من علاقة احترام متبادل بفعل فارق العمر المعروف، حيث تكبر الفنانة كاريس الفنان معتصم النهار بعدة سنوات ليست بالقليلة.

يقدم برنامج ليالي رمضان كل من الإعلاميين خالد صقر وإلهام علي، بحضور نخبة من مشاهير العالم العربي وأفراد عائلاتهم وأصدقائهم في سهرة رمضانية يتم من خلاله طرح مواضيع مسلية على مائدة السحور.

مواعيد عرض برنامج ليالي رمضان:

يعرض برنامج ليالي رمضان على قنوات أم بي سي في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 3:00 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.