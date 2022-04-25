انت الان تتابع خبر حقيقة انفصال أصالة عن زوجها.. انستجرام يكشفها بالتفصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يظهر الشاعر العراقي فائق حسن زوج الفنانة السورية أصالة معها في جميع الحفلات الخاصة بها، ولكن حفلها الأخير في متحف الحضارة لم يظهر معها، لذلك انتشرت الكثير من الأخبار حول انفصالهم، ولكن الصفحة الرسمية الخاصة بأصالة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” ردت على كل هذا باستوري في الساعات الأخيرة الماضية.

حقيقة انفصال أصالة عن زوجها

وانتشر في الأيام الأخيرة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال أصالة عن زوجها الشاعر فائق حسن، ولم يكن لدى أصالة الوقت الكافي للرد على هذه الشائعات بسبب انشغالها في حفلها بالقاهرة.

وبعد انتهائها من الحفل ردت بشكل حاسم وقوي، ووضعت صورة لها تجمعها مع فائق، وقالت “الحمد لله احنا مع بعض ولبعض”، وأكدت أن علاقتها مع زوجها في أفضل حال ولم يحدث أي انفصال بينهم، وهي ما زالت تحبه وتحترمه كثيراً.

سبب انتشار شائعات انفصال أصالة عن زوجها

والسبب الأساسي وراء انتشار أخبار عن انفصال النجمة السورية أصالة نصري عن زوجها فائق حسن، وهو عدم تواجد الأخير في الحفل الذي تم إقامته في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، وحضره ابنها وبادلها الكثير من الكلمات التشجيعية والدعم الكامل بعد الحفل.

وبدأت الشكوك تظهر بسبب غياب زوجها، وارجح الكثيرين أنهم انفصلوا ولكن في الساعات الأخيرة الماضية انتشرت صورة على انستجرام تكشف عكس كل ما انتشر.

[أصالة وزوجها]

