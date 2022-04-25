انت الان تتابع خبر مسلسل فتح الاندلس بين تشويه التاريخ وانتقادات أخرى موجهة ضده والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداولت وسائل الاعلام موجة الغضب التي شنها العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مسلسل "فتح الاندلس" المعروض ضمن الموسم الحالي لمسلسلات رمضان، وبيّن عدة نشطاء ان هذا المسلسل يشوه التاريخ الحقيقي فيما يمثل أيضا إساءة لأهل المغرب العربي.

ولم يتوانى كاتب المسلسل الأستاذ الدكتور "محمد اليساري" عن الرد على هذه الاتهامات بقوله وتفنيده لدعوى الإساءة لأهل المغرب العربي عبر رده "لا أدري ما الإساءة التي يقصدونها في عمل يتغنى ببطولات طارق بن زياد".

وقد أضاف الكاتب أيضا بقوله ان العمل لم يقم على أي أساس مناطقي او تقسيم حديث للبلدان.

اما عن التهمة الأخرى الموجهة ضده بالقول ان هذا المسلسل يشوه التاريخ، فقد كان رد الكاتب محمد اليساري بسيطا كما جاء عبر تصريحه بقوله: بالنسبة لدعوى التحريف والمغالطات التاريخية، فهذه تهمة تردها المصادر والمراجع".

وعلى هذا الرد الذي تقدم به اليساري كانت هنالك دعاوي أخرى تفيد بأن المصادر والمراجع التي قال عنها الكاتب محمد اليساري كاتب نص مسلسل فتح الاندلس، هذه المصادر والمراجع تحتوي على روايات أخرى كان يجب الأخذ بها دون سواها.

وعلى هذه التهمة رد الكاتب اليساري أيضا بحجة بالغة بقوله: ليس من التحريف والمغالطة أن تتبنى رواية تاريخية دون رواية، إذا كانت كلتا الروايتين مذكورتين في المراجع والمصادر ...قد كان للعمل فريق بحث تاريخي متكامل مع الأساتذة الكتّاب، وبإشراف مخرج العمل محمد العنزي".

يذكر ان العمل قد حاز على نسبة مشاهدات عالية في منطقة المغرب العربي وغيرها، وهو من تأليف الكاتب الدكتور محمد اليساري، ومن اخراج محمد العنزي، بالإضافة الى العديد من الممثلين البارزين، منهم: سهيل جباعي، تيسير ادريس، رفيق علي احمد، عاكف نجم، روبين عيسى، بيار داغر.