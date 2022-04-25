يسرا تقرر عدم التنازل ضد غادة عادل في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة...

مفاجأة صادمة تعرضت لها «فريدة» والتي تلعب دورها الفنانة يسرا، ضمن أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 24، وذلك بعد علمها بأن صديقتها «شيرين» وتجسد شخصيتها غادة عادل، هي من صدمتها بالسيارة وأفقدتها بصرها قبل شهرين.

وتوالت المشاهد بذهاب «نيفين» شقيقة «شيرين» وتلعب دورها انتصار، إلى «فريدة» ومطالبتها بسماح شقيقتها وقبول أي مبلغ مالي مقابل التنازل ضد «شيرين»، كي لا يتم عرضها على النيابة ومن ثم حبسها بعد الحكم عليها.

وانتهت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 24، بذهاب «فريدة» إلى «شيرين» داخل قسم الشرطة، والحديث معها، ومن ثم تبادل الطرفين الكلام معا، وانهارت الأخيرة من البكاء، واعترفت للأولى بجريمتها، وحاولت طلب مسامحتها لها على ما قامت به تجاهها، لكن «فريدة» رفضت الأمر، وقررت حبس صديقتها.

نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات يشاركون في بطولة العمل، من بينهم، يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، عماد رشاد، نبيل نور الدين، نور محمود، سامي مغاوري، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.