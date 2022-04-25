مسلسل المشوار الحلقة 24.. ماهر يحصل على نسخ مقلدة من الآثار المسروقة

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 24، قيام ماهر بالتواصل مع أحد أقاربه، الذي يعمل في الآثار هو الآخر ليساعده في الحصول على نسخ مقلدة من الآثار المسروقة التي يمتلكها، كما يواصل المقدم علاء بحثه المستمر عن ماهر وعن علاقته بسرقة الآثار.

حاول سيد رجب إقناع ابنته بالعودة مرة أخرى إلى زوجها علي الطيب ولكنها رفضت، وحين أخبرها أنه مديون له وأن شغلهما سويًا تأثر بعد طلاقها منه، وافقت على العودة له مرة أخرى ولكن بشرط أن يعطيها مهر قيمته تعادل الدين الذي على والدها، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 24.

وتواصل المقدم علاء مع المحامي كمال بشأن قضية ماهر وورد، وسأله عن سبب سفره هو وماهر إلى البلد التي لا يعرف عنها شيئا منذ أن كان صغيرًا، ولكنه أخبره أنهما كانا يقدمان واجب عزاء ليس إلا، فقام بتحذيره إن كان متورطا في قضية الآثار برفقة ابن عمه، وانتهت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 24 بمكالمة هاتفية بين ورد ووجيه الشوربجي.