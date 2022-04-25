انت الان تتابع خبر غنوة محمود ودورها في مسلسل جوقة عزيزة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رافق فريق عمل قناة أي تي بالعربي الفنانة اللبنانية غنوة محمود اثناء جلسة التصوير الخاصة بها، وقد دار الحوار بين فريق عمل الفناة والفنانة غنوة محمود حول عدة أمور كان من بينها عن دورها في مسلسل جوقة عزيزة، والذي تشارك فيه الفنانة غنوة محمود بدور"شارلوت" العشيقة لشخصية أخرى داخل المسلسل يجسدها الفنان سلوم حداد.

ووصفت الفنانة اللبنانية غنوة محمود شخصيتها ب"شخصية شارلوت هيه ستايلست اللي بتلبّس، وهيه اللي جابت الموضة على حقبة العشرينات، فهية بتكون مغرومة بحمدي، وهنالك علاقة حب تجمعهم".

وحال سؤالها عن جراءة المشاهد المعروضة كما تم وصفها من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ردت الفنانة غنوة محمود على ذلك بقولها" انا اول مرة بأخذ دور رومنسي، وهذه المشاهد ما لقيتها جريئة كثير، فضلا عن أن هذه المشاهد تخدم المسلسل، وانا لست مع المشاهد الأوفر، لكن هنالك قصص تخدم المشهد أكثر للحصول على عمل درامي متكامل".

يذكر أن مسلسل "جوقة عزيزة" قد تعرض للعديد من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حول أنه عمل مخيب للتوقعات والآمال التي كانت مبنية عليه، على الرغم من انضمام نجوم بارزين له كالفنان السوري سلوم حداد، كما وصفه الكثير من رواد الفن والمتابعين بأنه "عمل دون المستوى"

يذكر ان مسلسل جوقة عزيزة هو من تأليف: خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، ويضم هذا العمل العديد من النجوم السوريين، منهم : سلوم حداد، ايمن رضا، وسام حنا، هبة نور، نسرين طافش وغيرهم الكثير.

مواعيد عرض مسلسل جوقة عزيزة

قناة سوريا دراما في تمام الساعة 2:00 ظهرا.

القناة الفضائية السورية في تمام الساعة 4:05 مساء.

محطة التلفزيون الأردني في تمام الساعة 9:30 مساء.

قناة السومرية في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت دولة العراق.