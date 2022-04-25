انت الان تتابع خبر بالفيديو: ادهم النابلسي يفجّر الانستغرام بظهوره الاول بعد الإعتزال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابه في انستغرام، شارك المغني الأردني المعتزل ​أدهم نابلسي​ أول مقطع فيديو رسمي له بعد اعلان إعتزاله، ووظهر وهو يتلي آيات من القرآن الكريم، وعلق: *قُلۡ یَـٰعِبَادِیَ ٱلَّذِینَ أَسۡرَفُوا۟ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوا۟ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِیعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِیمُ*".

وتفاعل المتابعون مع فيديو النابلسي، مشيدين بجمال صوته وتلاوته للقرآن الكريم، وانهالت التعليقات على الفيديو وجاءت أغلب التعليقات بالقول: "ما شاء الله تبارك الرحمن".

يذكر أدهم نابلسي قد إعتزل الفن في شهر كانون الأول الماضي، وأعلن عن قراره عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه في انستغرام، مؤكدا ان اهدافه بالحياة بالتقرب من الله تتعارض مع الفن، لهذا اتخذ هذا القرار، ليتصدر بقراره حديث مواقع التواصل والاوساط الفنية في الوطن العربي بأكمله، وانقسمت الاراء بين منتقدة على طريقته بالاعتزال واتهامه بتحريم الفن، بينما دعمه البعض الآخر مؤكدين على حريته في اتخاذ القرار الذي يناسبه.

هذا وكان قد حذف أدهم نابلسي، جميع أغانيه من قناته على موقع يوتيوب، بعد قرار اعتزاله للغناء، ولم يترك سوى أغنية عن الأم، ومقطع إعلان اعتزاله.

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وحصل أدهم نابلسي، مؤخرا على إجازة في أحكام تلاوة القرآن الكريم، من أحد المساجد في الأردن، حيث ظهر وهو يحمل شهادة الإجازة، ويُمسك بدرع تم توقيعه من قِبل إمام المسجد، هذا وكانت نشرت وسائل إعلام ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان أدهم نابلسي، وهو يؤذن للصلاة بصوتٍ عذب، فيما يقف المصلون من حوله خاشعين في انتظار الصلاة.