بابلو الحلقة 24 .. نجلاء بدر تتقدم ببلاغ ضد حسني شتا

أذاعت قناة «المحور» الحلقة 24 من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل بابلو أحداثا مشوقة، حيث تم إخلاء سبيل بابلو من النيابة، أما توحة (نجلاء بدر) فقد تقدمت ببلاغ ضد كيمو (حسني شتا) بعد أن تهجم علي منزل والدتها سكر ( هالة فاخر )، حيث أراد أن يرد نورا إلى عصمته، ومنحهم فرصة يومين فقط.

أما ندى (أروى جودة ) فقد حاولت مساعدة بابلو ( حسن الرداد ) ماديا إلا أن والدته زينات ( سلوي عثمان ) رفضت .

وكان الحلقة الـ 23 قد شهدت طرد بابلو (حسن الرداد ) ووالدته (سلوي عثمان) من الحارة بعد خروجه من المستشفي، حيث تم ضربه من قبل بعد البلطجية ، بالإضافة إلي تخلي عبوده عنه .

فيما قامت ندي ( اروي جودة ) بالاعتراف الي والدها بحبها الي بابلو ، الا انه قام بصفعها

وشهدت الحلقات السابقة شهدت قيام مازن محمود حجازي بالذهاب إلى بابلو حسن الرداد ليطلب منه مساعدته في إيجاد طليقته، والطفل الذي قام بسرقته من المستشفى بتعليمات من والده. أما توحة «نجلاء بدر» فقد قامت بالاتفاق مع صاحب المصنع علي مدها بالبضاعة لفتح مشروع جديد داخل الحارة ، وقامت بشراء محل لبدء تنفيذه .

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي