انت الان تتابع خبر الهام شاهين ودورها في مسلسل بطلوع الروح والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تشارك الفنانة المصرية الهام شاهين في الموسم الرمضاني الحالي 2022 بمسلسل "بطلوع الروح"، الى جانب عدد من الفنانين البارزين من مصر والعراق وسوريا ولبنان والاردن، وتظهر الفنانة الهام شاهين في هذا المسلسل بعد الحلقة الخامسة منه، بدور إرهابية من المرتزقة والمأجورين.

وحول هذه الشخصية وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من إساءة هذا المسلسل للدين الإسلامي وإساءة الفنانة الهام شاهين في دورها هذا المعمول كإرهابية، ردت الفنانة الهام شاهين عبر مداخلة هاتفية في برنامج "أهلا بالستات" المعروض على قناة ام بي سي مصر ، وقد تحدثت الفنانة الهام شاهين عن دورها في هذا المسلسل قائلة : "كل أصحاب الأفكار المتطرفة سيضايقهم دوري، رغم أني لا أهاجمهم في المسلسل وأمثل واحدة منهم، والمفترض أن يسعدهم ذلك، أنا أجسد دور إرهابية من المرتزقة المأجورين، وهي شخصية قوية، تقوم بتجنيد الداعشيات الجدد."

وحول ما تداوله متابعو المسلسل وكرههم لهذه الشخصية، ردت الفنانة الهام شاهين مبدية سعادتها من كره الجمهور لهذه الشخصية، بتبريرها لذلك بأنها هي نفسها تكره التطرف، وقد" إنها رغبت في تقديم الشخصية؛ لكنها تكرهها من الداخل، لافتة إلى عدم وجود شخص سوي وطبيعي يحب الدواعش والإرهاب".

يذكر ان مسلسل "بطلوع الروح من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، وهو من بطولة كل من: منة شلبي، احمد صلاح السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، ديامان بو عبود، دارينا الجندي وغيرهم الكثير.

مواعيد عرض المسلسل: يتم عرض مسلسل "بطلوع الروح على القنوات التالية:

- قناة ام بي سي مصر 2 في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد بثه في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم التالي.

-قناة ام بي سي مصر في تمام الساعة العاشرة مساء، ويعاد بثه في تمام الساعة الثانية عشرة مساء في نفس الليلة.