انت الان تتابع خبر منة عرفة وأول تصريح لها بعد طلاقها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية منة عرفة أول صورة لها منذ عملية انفصالها عن زوجها المنتج محمود المهدي عبر صفحتها الشخصية على الإنستجرام، مرفقة الصورة بمقولة: ستعاني كثيرا، حينما تكون أنت نقيا من الداخل وكل الأشياء من حولك ملوثّة".

كما انهالت التعليقات عبر صفحتها الشخصية على الانستغرام، وتهافت محبّوا الفنانة منة عرفة للدفاع عنها عبر التعليقات التي تضمنت الإحساس بآلامها والتعاطف معها فضلا عن إسداء النصح لها، كتعليق: "ستعانين انتي يا منه اكثر عندما تكملي حياتك مع هذا الشخص المدمر. فوقي بقا".

وتعليق آخر: "ستعانين اكثر بوجودك مع هذا النرجسي الخفي هو عامل نفسه اله ربنا اللي هيحاسب كل شخص لو بيخاف عليكى مكنش فضحك وسابك ما ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي زى الفل رغم بيغير عليها لكن محمود سيكوباتى".

وفي حوار أجرته الفنانة المصرية منة عرفة، في برنامج" سابع سما" المعروض على قناة النهار المصرية، والذي تطرق الحديث فيه الى الجدل الدائر حول الصراع ما بين الفنانة منة عرفة والفنانة إلهام شاهين، عقب تصريح الفنانة منة عرفة بأنها ترفض مشاهد البوس والقبل والاحضان وغيرها من المشاهد الحميمية في أدوارها في المسلسلات والأفلام.

وقيام الفنانة الهام شاهين بالرد عليها وذكر اسمها صراحة ومباشرة بقولها: ومفيش حاجة اسمها سينما نظيفة وسينما غير نظيفة، واللي مش عايزة تتباس ولا تتحضن تقعد في البيت.

كما تابعت الفنانة منة عرفة حديثها حول ذلك، رادة على الفنانة الهام شاهين بتبريرها في حريتها بقبول مشاهد البوس والاحضان او رفضها له، وما اعقب الرد الأخير من الفنانة الهام شاهين حول التصريح بوجود مشاهد حميمية تجمع الفنانة منة عرفة مع الفنان محمد نجاتي، فضلا عن اتهامها للفنانة منة عرفة بالجهل، الأمر الذي اثار الفنانة منة عرفة آنذاك وردّت فيه على الفنانة الهام شاهين بقولها : رأيك احتفظي بيه لنفسك.. هو احنا لازم نتباس ونتحضن علشان نمثل.

وحول علاقتها بزوجها وحادثة طلاقها ، أنهت الفنانة منة عرفة بقولها : "الناس بتخش تحاكمني، وتقولي انتي موقفتيش مع جوزك.. انتي ليه ملتزمة الصمت!.. طب اطلعي دافعي عنه حتة"”