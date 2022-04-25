محمد رمضان ومحاولة تعزيز موقفه في مسلسل المشوار بجذب المتفرجين

انت الان تتابع خبر محمد رمضان ومحاولة تعزيز موقفه في مسلسل المشوار بجذب المشاهدين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الفنان المصري محمد رمضان على صفحته الشخصية على الانستجرام تصريحا هو الأشبه بالرد حول مسلسل "المشوار" المعروض ضمن الموسم الحالي في رمضان 2022، والذي يلعب فيه دور البطولة الى جانب الفنانة المصرية دينا الشربيني.

وقد نشر الفنان محمد رمضان قائلا "كله شطَّب وإحنا بنقول يا هادي..الحرب خدعة يا فن..المشوار.. ثقة في الله نجاح"، وفي ذلك رد من قبل الفنان المصري محمد رمضان حول ما تمّ تداوله مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي بين الجمهور والمتابعين، وفي الأوساط الفنية بأن مسلسل "المشوار" يعتبر من أضعف المسلسلات المعروضة ضمن الموسم الحالي، فضلا عن أنه لا يليق بمسيرة الفنان محمد رمضان الفنية.

وفي ذلك رد من الفنان حول أن الحلقات القادمة ستكون على النقيض من غيرها مما يعرض في المسلسلات الرمضانية الأخرى بجذب المشاهد من الحلقة الأولى، وإنّما الحبكة الفنية –أو كما أسماها بالخدعة-تكمن هنا في الحلقات الأواخر من الموسم الرمضاني، في حالة قلب موازين الاعمال الفنية وجذب المشاهد في اللحظات شبه الأخيرة.

ويشهد العمل نتقييمات سلبية، خاصة بعد التداول عبر مواقع الواصل الاجتماعي عن عجز المؤلف الرئيسي للمسلسل عن استكمال الحلقات الثلاث الأواخر منه، وقيام المخرج محمد ياسين بتغيير صفته في المسلسل ضمن الشارة المعروضة من مخرج للعمل الى مشرف على الإخراج كدليل غير صريح على التبرؤ من المسلسل بسبب ما حصل من تقييمات سلبية عليه.

يذكر ان المسلسل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين البارزين، منهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، احمد صفوت، احمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل.