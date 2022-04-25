إيهاب فهمي يُصدم في ابنته بالحلقة الـ 24 من بيت الشدة

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل بيت الشدة، عدة تطورات بالأحداث الدرامية للعمل الذي يعرض في دراما رمضان 2022.

نستعرض لكم أبرز أحداث بيت الشدة الحلقة 24 في السطور التالية:-

- تبدأ الحلقة بمواجهة سمارة الزعبلاوي ـ وسام المدني، لـ بلطجية درب نبأة داخل المقهى الخاص به، ويحاول إعطاء المواعظ والنصائح لهم، بعد معاكسة البنات، وعدم المتاجرة في الممنوعات، وأن يتقوا الله، وحرصهم على الصلاة والذهاب لدور العبادة، والمشي في رحاب الله.

ويقول لهم: الحكومة اللي انتوا خايفين منها، وبتستخبوا منها في الجحور، خلاص، مدت أيديها للناس.. وقالت لنا يلا ابتدوا على نظافة.. نرفث إحنا النعمة دي.. لأ مينفعش، وأنا هستغل القهوة بتاعتي وأعمل ندوات تثقيفية، فيوعدوه بالتغيير من شكلهم.

- يتصل سالم ـ أحمد التهامي، من هاتف فرح، ابنة ناصرـ إيهاب فهمي، ويصدمه عندما يخبره أن ابنته كانت بصحبة شاب غير مريح، وكانا معه داخل التاكسي، وحاول تحريضها على عدم الذهاب إلى المدرسة، وفي منتصف الطريق ينزل من التاكسي، ويتحدث مع صديق له، وأخبره مبروك علينا يا معلم التيلفون بقي معانا، ومقدرتش أمسك نفسي وضربته وطردته.

- يذهب سالم إلى ناصر بالمكتبة، ويعطيه تليفون ابنته، ويخبره بمدى أهمية الموبايل بالنسبة للفتيات، خاصة أنهم يهتمون بحفظ الكثير من الصور فيه، ويخبره بأنه أحيانا يكون سببا في خراب البيوت.

- توجه زوجة مختار ـ أحمد وفيق، اللوم لابنها أحمد ـ أحمد ماجد، بسبب معاملته السيئة مع زوجته نجاة، لمعاناتها مع عدم الإنجاب.