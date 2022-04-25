بدر بانون ضحية حلقة اليوم في برنامج رامز جلال

يقع المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي ضحية لـ حلقة اليوم من برنامج المقالب رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة mbc مصر.
ويتعرض بدر بانون خلال الحلقة للعديد من المطبات والمواقف الصعبة في جو من الإثارة والكوميديا.
يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وهو يُعرض على عدد من القنوات المنتمية لـ MBC، بالإضافة لمنصة شاهد.
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