انت الان تتابع خبر اتفرج - منة فضالي تفاجئ الجمهور بظهور من غير مكياج نهائياً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، حيث ظهرت في في مسلسل أفراح إبليس الجزء الثاني، معلقة :‎أفراح ابليس2 الان علي شاهد وام بي سي مصر، اخراج احمد خالد امين ،تاليف مجدي صابر، انتاج شركه اوسكار

وحظيت منة فضالي علي الكثير من الاعجاب والتعليقات علي هذه الصور مثل الف مبروووك حبيبتي بالتوفيق و النجاح ان شاء الله -حزينة ليه يامنوش ياقمر.

أخر أعمال منه فضالي

وتشارك منة فضالي في مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية تاج راسنا بابا وهو من إخراج محمد الخبيري وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، والحكاية من بطولة صلاح عبد الله، منة فضالي، بسمة داوود، إسلام جمال.

كما تقوم أيضا بتصوير فيلم “ميني بار”، بطولة كلا من نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه.