انت الان تتابع خبر واقعة مؤسفة حدثت في عزاء والدة سمية الخشاب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرض عدد من الصحفيين في الإسكندرية بمصر، للاعتداء، من قبل بعض أفراد عائلة الفنانة سمية الخشاب، نظرا لرفض أفراد الأسرة، وجود أي من الصحفيين للتغطية الإعلامية للجنازة، ومراسم تشييع جثمان والدة الفنانة، ظهر أمس الأحد.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية، إنه تم التعدي على الصحفيين بالسباب، وذلك في غياب للفنانة التي كانت بجوار جثمان والدتها في الصفوف الأمامية للجنازة.

هذا وغاب الفنانون عن جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب بالإسكندرية، والذي رجح انه بسبب تكتم الفنانة عن تفاصيل الجنازة وموعدها، وعدم التصريح مسبقا ان والدتها في المستشفى، حسب ما أشارت نقابة المهن التمثيلية التي تفاجأت بهذا الخبر.

حيث كانت قد اكتفت الفنانة عن وفاة والدتها عبر حسابها في انستغرام، دون الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بموعد ومكان الجنازة، وكتبت: "إنا لله وانا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله.. والدتي الغالية.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. نسألكم الدعاء".

وبدأت مراسم تشييع جثمان والدة الخشاب، في حضور محدود لأفراد العائلة والمقربين، ووثقت كميرات الصحفييين لحظة انهيار الفنانة لحظة توديع والدتها في الجنازة، حيث ظهرت مرتدية نظارة سوداء وشال اسود أخفى ملامحها.

يذكر ان سمية الخشاب كانت تحرص على علاقتها القوية مع والدتها، وكانت تصطحبهاا في العديد من المناسبات وحفلات التكريم، واللقاءات التلفزيونية والفنية، بالاضافة الى نشر صور تجمعهما عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشارت في تصريحات صحافية سابقة، عن دور والدتها في حياتها ومشوارها الفني، كما أنها أكدت أنها لم تفارقها طوال حياتها.

وكان آخر ظهور للفنانة مع والدتها في حوار تليفزيوني ببرنامج "أحلى النجوم" مع الإعلامية بوسي شلبي في مارس/آذار 2019، وقالت حينها سمية: "كل حاجة حلوة بتحصلي بسبب دعواتها.. هي سبب نجاحي وحبيبة قلبي".