انت الان تتابع خبر أسيل عمران في حملة إنسانية تحت عنوان خيرك يفرق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية أسيل عمران بمساعدة عائلات واشخاص لاجئين في شهر رمضان ، ولم تتردد الإعلامية بمساعدتهم كما دعت الناس أيضا الى ذلك، وكلّ بحسب مقدرته، كما قامت بمشاركة متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات أثناء لقائها بالعائلات اللاّجئة تحت شعار حملة "خيرك يفرق"" وعلقت أسيل على هذه المبادرة قائلة "الله رزقنا الخير عشان نعطي منه ، الحمد لله على كل نعمة ، الحمد لله على القدرة على المساعدة والاحساس بالناس أتمنى من كل قلبي كل شخص مقتدر يدخل على الرابط في البايو ويتبرع باللي يقدر عليه لان حتى القليل يوفر لهم الكثير، الغذاء والماء هو حاجتهم الوحيدة بهالظروف والله يجعله في ميزان حسناتكم".

يضاف الى ذلك ان الإعلامية أسيل عمران كانت قد شاركت متابعيها منذ أيام قليلة زيارتها الى مدرسة

Future prowess Islamic school،

وعلقت قائلة: مع مفوضية اللاجئين جودث المخرجة والمنتجة النيجيرية وانا قمنا بزيارة هذه المدرسة، بالإضافة الى ان لهذه المدرسة قصة رائعة، بمجهود شخصي بناها أستاذ مصطفى لبنات وشباب كانوا ضحية هجمات الجماعات الإرهابية على مناطقهم ووفرلهم دراسة مجانية، اليوم احنا كلنا ابنقدر نساهم في توفير أبسط احتياجاتهم الأساسية اللي ناقصيتهم من غذاء وماء ومكان امن للسكن عشان يقدروا يكملوا دراستهم".

كما دعت أسيل منذ أسبوع على صفحتها الشخصية للمساعدة من خلال فيديو مؤثر وقالت عنه: تبرعنا لو بالقليل يفرق هو وجبة افطار لعائلة لاجئة... هو ليلة بلا ألم لكبير سن مريض هو الأمان لأم أرملة ..كل عطاء له أثر كيب على حياة الأسر اللاجئة والنازحة في الشهر الفضيل" .