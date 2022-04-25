انت الان تتابع خبر مسلسلات رمضان 2022 لاحقتها دعاوي قضائية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - منذ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 2022، لم يمر يوم من دون أن نسمع عن رفع دعوى قضائية ضد مسلسل ما، أو المطالبة بوقف عرض مسلسل آخر لحجم الجرأة الموجود فيه، او بانعدام ملائمته للعرض في شهر رمضان الكريم، او لأسباب أخرى، فيما يمكننا القول ان الدعاوي القضائية المرفوعة في هذا العام ضد الاعمال الفنية المعروضة تشكل النسية الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة.

فيما يلي قائمة بعناوين أهم المسلسلات المرفوع فيها دعاوي قضائية او المطالب بوقف عرضها لاختلاف الأسباب:

أولا: مسلسل الكبير أوي.

بعد عرض الحلقة الخامسة منه والتي تحمل في طياتها العديد من المشاهد التي تتحدث عن حفل زفاف "ألكبير" الذي ترغب زوجته بتقديم أفكار غريبة لإسعاده، ومن ضمن هذه الأفكار ارتدائها لطقم الممرضات الخاص في مصر، فقامت نقابة الممرضين المصريين برفع دعوى قضائية لوقف عرض المسلسل ، حيث اعتبرت النقابة بعد ذلك ان المشهد يسخر من مهنة التمريض والممرضين ، وهذا من شأنه الاضرار بهم.

ثانيا: مسلسل دنيا ثانية.

بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، والتي تضمنت مشهدا حول "زنا المحارم"، حيث ظهرت الفنانة ليلى علوي وهي تكشف خيانة زوجها مع شقيقتها، وقد تعرض المسلسل الى هجوم كبير وانتقادات ملأت أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ذهب آخرون الى إقامة ورفع دعاوي قضائية ضده، مما حمل المجلس الأعلى للإعلام الى التحرك وإيقاف الحلقة، وعدم إعادة بثّها إلا بعد حذف ذلك المشهد.

ثالثا: مسلسل انحراف.

قام النائب محمد عبد الله زين الدين بتقديم مذكرة الى رئيس المجلس المصري، طالبا إيقاف المسلسل بدعوى ان المسلسل يحرّض على القتل والعنف وعدم التزامه بقيم وعادات المجتمع المصري.

رابعا: مسلسل فتح الاندلس.

قدم المحامي بهيئة الرباط الأستاذ محمد المو، دعوى استعجالية بمحكمة الإبتدائة في الرباط ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربي، داعيا الى إيقاف عرض المسلسل بتهمة احتوائه على مغالطات تاريخية تسيء الى شخصية طارق بن زياد.

خامسا: مسلسل توبة.

تدور احداث المسلسل في محافظة بورسعيد المصرية، وطالب عدد كبير من أبناء المحافظة بوقف عرض مسلسل "توبة" لأن فيه إساءة الى اهل المدينة، بالإضافة الى ابتعاد المسلسل عن الواقعية في احداثه وانما العمل فقط على تشويه صورة أهل المدينة.