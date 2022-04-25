انت الان تتابع خبر أكرم حسني يغنيأنا العريس في الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل مكتوب عليّا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - من بعد نجاح أغنية "ستو انا" للفنان أكرم حسني، والمعروضة ضمن مشاهد المسلسل المصري الحلي "مكتوب عليّا" ، ظهر الفنان اكرم حسني في أغنية جديدة في الحلقة الخامسة عشرة من نفس المسلسل ، والتي حملت عنوان" أنا العريس"، والذي تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد زواج اكرم حسني من أيتن عامر وهنادي مهنا في يوم واحد ، فكانت كل عروس في قاعة منفصلة، والمضحك هو في تبادل الأدوار بين القاعتين، حيث كان يرتدي في قاعة بدلة مختلفة حتى لا يكتشف أمره.

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا مع أحداث الحلقة، فكتب أحد المتابعين "أكرم حسني فنان رائع، شفت 15 حلقة في يومين، عمل لقلبي غسيل من الهموم وضحكت من كل قلبي". وكتب متابع آخر "مسلسلكم مكتوب عليّا أحلى مسلسل برمضان 2022 ، وبيستاهل المركز الأول في الإبداع".

يذكر أنّ مسلسل مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وهو من بطولة كل من: أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، أحمد فهمي، حنان سليمان.

مواعيد عرض المسلسل:

قناة إيه آر تي art حكايات في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا، ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.

قناة دي أم سي dmc دراما في تمام الساعة 3:45 صباحا.

قناة دي أم سي dmc في تمام الساعة السابعة صباحا.

قناة زي ألوان zee في تمام الساعة السابعة صباحا.