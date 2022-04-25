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الرياض - احمد صلاح - أصبح مسلسل "دايما عامر" حديث الجمهور على تويتر بعد عرضه للحلقة 21منه, حيث وجد مصطفى شعبان (مستر عامر) نفسه في موقف محرج مع ميرنا نور الدين التي تقوم بدور(ميس فدوى)، عندما أتت طليقة (مستر عامر) إلى المدرسة ووقع بينهما مشادة كلامية أمام (فدوى) واحرجته.

وهذا المسلسل من بطولة الفنان المصري مصطفى شعبان ومجموعة كبيرة من الفنانين، واصبح مصطفى شعبان الترند الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عدد كبير من الدول العربيه مع هاشتاغ # مصطفى شعبان ترند على تويتر في مصر والسعودية، الامارات، والبحرين ولاقى الهاشتاغ تفاعل كبير وتشجيع أكبر من جمهور مصطفى شعبان على دوره في المسلسل.

مسلسل "دايما عامر"يسلط الضوء على مرض "البهاق" باطار كوميدي في طياته الكثير من الرسائل للطلاب ليصف العمل عدد من النقاد بانه مسلسل عائلي ويحتوي رسائل مفيدة للطلاب وتفاعل الجمهور مع عباره(انا حزين) الذي قالها مصطفى شعبان في المسلسل وقام مصطفى في مشاركة مجموعه من الفيديوهات عبر صفحته على تويتر من اشخاص يقلدون طريقته في الكلام.

مسلسل "دايما عامر" يناقش مشاكل التعليم خلال الفترة الأخيرة في مصر، ويجسّد مصطفى شعبان دور المشرف الاجتماعي في المدرسة، وتمت كتابة المسلسل من قبل ورشة من الشباب تحت اشراف احمد عبد الفتاح وسجل عودة ثنائية للفنانين مصطفى شعبان ومجدي الهواري معا بعد النجاح الذي حققاه في مسلسل "الزوجة الرابعة" عام 2021، ومزاج الخير في العام 2013.