انت الان تتابع خبر السيناريست أيمن سلامة: دي ست بتتجوز كتير وبتغني، ما فيش أي كفاح في حياتها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حلّ السيناريست أيمن سلامة ضيفا مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرّافة الذي يعرض على قناة المحور ، وتحدث السيناريست أيمن سلامة عن الكثير من الأمور والمفاجآت، وكانت اجابته عن سؤال شيخ العرّافين عن سرقة مسلسل "الشحرورة" –السيرة الذاتية للفنانة صباح-، بقوله: قعدت مع صباح أكثر من مرّة، وسجلت معها العديد من التسجيلات، ولدي كنز من التسجيلات، ووحدت ان الحدوته لا تستوعب مسلسل، او من النماذج التي أقدمها، ومع احترامي لها، حياتها عن الزواج والغناء وهي ليست بالموضوع الذي اتطرق له من فكرة أو قصة".

هذه التصريحات أزعجت ابنة أخت الراحلة صباح، جانو فغالي، والتي ردّت على تصريحات السيناريست أيمن سلامه عبر نشرها عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك بقولها:"النهار ده السيناريست أيمن سلامة مع د. بسمة وهبة، وبتسأله "ليه ما رضيش يكتب مسلسل الشحرورة"، قالها بالحرف : حسيت ان ما فيش حاجة تكتب مع احترامي ، دي ست بتتجوز كتير وبتغني، ما فيش أي كفاح في حياتها".

وتابعت الكلام قائلة: ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله دا، عيب عليك الكلام دا، انت ما تعرفش أي حاجة عن حياة الأسطورة صباح اللي اتشرف أي عمل بس تيجي سيرتها فيه، مش بس قصة حياتها مليانة كفاح من لمّا كان عمرها 14 سنة".

وأضافت في الأخير بقولها: يا ريت تتثقف شوية وتعرف مين السيدة صباح، وعملت ايه لبلدها ولمصر من خير وفن لن يتكرر، عيب الكلام دا وغير مقبول، وانا مش حسكت، و عايزة اعتذار منك ومن نقابة الفنانين والممثلين والمطربين والعالم كله على هذا الكلام الجارح والفارغ".