هبة نور ودور الحكم

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الرياض - احمد صلاح - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مع حالة الاستنفار التي شهدتها الصفحات الشخصية للفنانين ، عقب قيام الفنانة السورية هبة نور الادلاء بتصريحات ونشر تقييمات لعدد من الفنانين، فضلا عن مشاركتها لأكثر من ستوري على الإنستغرام، في ردها على ما صدر من اشاعات أخرى سابقة ، حيث نشرت الفنانة السورية هبة نور:

"يسعد اوقاتكم جميعا، كل التصريحات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات باسمي لا تمت للحقيقة بصلة، ولا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد" وتابعت الكلام من خلال نشر ستوري ثانية على الانستغرام بقولها: لم يسبق لي ان صرحت بشكل مسيء حول أي فرد من افراد الوسط الفني السوري خصوصا او العربي عموما" ، مضيفة "لم أخول نفسي يوما في تقييم أدائي او أداء أي من زملائي، فهذه مهمة الجمهور والنقاد وليست بمهمتي، احترم جمهورنا الراقي واحترم كل الآراء سواء سلبية كانت ام إيجابية" ، وبينت هبة نور ان لا خلافات لها مع أي من زملائها في الوسط الفني الان، ولن يكون هنالك أي خلاف مستقبلا، وفي ختام كلامها قالت: أتمنى التوفيق للجميع، وعلى أمل أن ننجح في أداء مهمتنا بارضاء المشاهد واسعاده من خلال ما نقدم من فن ودراما".

يذكر ان الفنانة السورية هبة نور تشارك في الموسم الحالي في مسلسل "جوقة عزيزة" بدور منيرة، وكانت قد نشرت فيديو على صفحتها الشخصية أثناء عملها في هذا المسلسل، وعلقت عليه بقولها: ماشية على مبدأ أسرع طريق لقلب الرجل معدته" ، ومنذ بداية العمل في المسلسل اعتمدت الممثلة هبة نور هاشتاغ خاص فيها، وتفاعل معه جمهور الفنانة وأصبحوا يتداولون هذا الهاشتاغ #منيرة فرفش معنا.