فيفي عبده في العرافة

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الرياض - احمد صلاح - حلّت الفنانة فيفي عبده ضيفة في برنامج العرافة في الموسم الثاني مع الإعلامية بسمة وهبة، وقد شمل البرنامج طرح مواضيع مختلفة أبدت الفنانة فيفي عبده آراها الصادمة في كل موضوع مطروح.

وقد أبدت الفنانة فيفي عبده رأيها في عام ٢٠٢١، وكيف كان غير محببا للفنانين بسبب خسارة الوسط الفني ل ألمع الفنانين الذين رحلوا جرّاء ما مرّ به العالم من أزمة صحية مع فيروس كورونا، مثل: رجاء الجداوي وسمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، وبينت الفنانة فيفي عبده أن خسارتها لزملائها في الفن قد أصابها بالجنون، وأن ما أصابها هو فقط من صدمة فقدانها لزملائها وكيف دخلت في حالة من القلق والتوتر النفسي والإكتئاب الذي أوصلها بأن تجلس في المدافن والخوف من فكرة الموت و التفكير في القادم.

وتابعت الإعلامية بسمة وهبه حديثها مع الفنانة فيفي عبده ووجهت لها سؤالاً كان قد وجهه لها مذيع في أحد البرامج وكان قد سألها عن إذا كانت ترضى بأن يتم وضع لقب راقصة على مدفنها وأنها كانت منفعلة من السؤال وأنها لم تجب على المذيع بالطريقة الصحيحة، كما انفعلت أيضًا بسبب طريقة بسمة وهبة وهددت بإنهاء اللقاء.

"فيفي عبده وردها على ما قالته نجوى فؤاد"

تعاني الفنانة نجوى فؤاد من انزلاق غضروفي وتريد العمل، ولقد تم سؤال الفنانة فيفي عبده عن سبب عدم تقديم المساعدة للفنانة نجوى فؤاد، وأجابت بأنه نجوى فؤاد عمرها ما قالت أنا محتاج ولن تقول، وأنها عندما قالت تريد أن تعمل ليس بالضرورة أن يكون من أجل المال ولكن يمكن أن تكون الحاجة معنوية بأنها تريد أن تكون قريبة دائماً من الناس، لأن حسب ما ذكرت الفنانة فيفي عبده بأن "الفنانين يموتون قهراً من الوحدة" وأضافت بأن" الفنان مجرد اعتزاله يحكم عليه الناس بالنسيان الذي يصيبهم بحالة نفسية تودي بحياتهم إلى التهلكة والموت".