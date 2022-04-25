انت الان تتابع خبر فائق حسن يفجّر الصدمة حول طلاقه من أصالة نصري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بطريقة غير مباشرة، نفى الشاعر العراقي فائق حسن الشائعات التي تم تداولها بشكل مكثف مؤخرا حول انفصاله عن زوجته الفنانة السورية أصالة نصري، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه في انستغرام، تجمع الثنائي في حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، قائلاً: ابتسمي لي فأنا هنا كي تبتسمي.. وكأني منك تكونت وعلى حبك تربيت ومن روحك تشكلت! يا كل أسبابي للسعادة"، وأكد أن اختفائه خلال الفترة الماضية جاء بسبب انشغاله بعدد من الأعمال مع الفنان العراقي ماجد المهندس.

وبدورها علقت أصالة نصري على رسالة زوجها فائق حسن، قائلة: "أنت أحلى هدية ربي، الحمد لله مع كل نفس، الله يحفظك يا زوجي"، نافية بها الشائعات، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن فائق حسن، وجاءت شائعات انفصال الثنائي بعد أقل من عام على زواجهما.

وما أثار هذه الشائعات، غياب فائق حسن عن حفل أصالة الأخير في متحف الحضارة بالقاهرة، خاصة أنه يرافقها في جميع الحفلات التي أحيتها منذ زواجهما، واقتصر حضور على ابنتها شام الذهبي، وزوجها أحمد هلال، ما دفع الجمهور لإطلاق التساؤلات والشائعات التي لم تدم طويلا، خاصة بعد أن أكدت بعض المصادر المقربة من العائلة، ان اصالة تعيش حياة سعيدة مع زوجها.

وكانت قد أحدثت اصالة مؤخرا الجدل، بعد ان تداولت العديد من الحسابات المعنية بأخبار المشاهير، مجموعة صور جديدة لها من كواليس تحضيراتها لاحياء السحور الرمضاني الخيري الذي أقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث ظهرت ببطن بارزة ومنتفخة، ما أثار التكهنات حول حملها بطفلها الأول من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن، لكن أشار البعض انه من شبه المستحيل حمل أصالة مجددا وخاصة انها بعمر ال52.

وعلى الصعيد الفني، أطلقت أصالة نصري مؤخراً أغنية جديدة تحت عنوان " شكرا"، على منصة اليوتيوب، وأهدتها لكل أفراد عائلتها والأشخاص الداعمين لها، وتعاونت بها مع الشاعر الغنائي عمرو تيام، ويقول مطلعها: شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فـ تغير مودنا.. شكراً للناس اللي فارق جداً في حياتها وجودنا.. شكراً على النية الصافية ولناس بوعودها وافية.