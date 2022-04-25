حقيقة ظهور لفظ الجلالة في سماء مصر وعلاقته بليلة القدر (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا يظهر فيها لفظ الجلالة وقالوا إنها في سماء مصر.

الصور أحدثت تفاعلا كبيرا عبر السوشيال ميديا، وتفاعل معها الآلاف، وقيل إنها ظهرت في ليلة وترية من ليالي رمضان وبالتحديد ليلة الحادي والعشرين كعلامة على أنها ليلة القدر، لكن حقيقة الأمر أن هذه الصور يرجع تاريخ ظهورها قبل عامين في سماء إحدى المدن التركية.

وفي سياق آخر كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أكد في وقت سابق أن ثبوت صفة العلم لله لم ينكرها أحد من العلماء ولا يمكن لأن هذه قيمة فكرية مُسلم بها، والدليل على إثبات صفة العلم واضح جدا فصنعته -سبحانه وتعالى – وما في صنعته من علوم دقيقة دليل واضح على علمه، مضيفًا أنه لو نظرنا إلى العالم العلوي أوالسفلي، سواء كواكب أو شمس أو غيرها من نظام الفلك، وإلى الأرض من الجبال والبحار والإنسان بأجهزته الدقيقة، فإن العقل بالضرورة يقول لا بد أن صانع هذه الأشياء عالم، لا بد أن يكون عالمًا بأكثر مما في هذه الأشياء من علوم، وهنا هو الاستدلال العقلي، فضلا عن الاستدلال من القرآن الكريم في قوله تعالى: “ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير”.

وفرق الطيب خلال حديثه أمس السبت خلال الحلقة الثانية والعشرين ببرنامجه الرمضاني «حديث شيخ الأزهر» بين العلم الإلهي وعلم المخلوق، قائلا: “نحن نعلم أن اسم العليم من الأسماء التي لا يختص بها الله سبحانه وتعالى مثل الله ومثل الرحمن كما تحدثنا، وإنما تطق إطلاقين، إطلاق حقيقي وإطلاق مجازي، تطلق على الله تعالى إطلاقا حقيقيًا، يعني عالم بالمعنى الحقيقي للعلم، وتطلق على العبد بالمعنى المجازي.

وأضاف أن المعنى الحقيقي هو العلم الإلهي له سبحانه وتعالى علمه قديم وأزلي فكما أن ذاته تعالى قديمة لا أول لها فعلمه قديم لم يسبقه جهل، فلا تفترض في العلم الإلهي أنه علم حادث، أوحدث بعد أن لم يكن، لأن هذا يستلزم الجهل، وهذا بخلاف الإنسان لأنه مولود جاهل، فدائما علوم الإنسان حادثة باستمرار.