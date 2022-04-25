أول تعليق من الأوقاف على واقعة منع المصلين من إكمال الصلاة في مسجد المراغي بحلوان

ابو ظبي - احمد الجزار - علق مصدر بالأوقاف، على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن منع المصلين من إكمال صلاة التراويح بمسجد المراغي بحلوان، وأن هناك مفتش من وزارة الأوقاف هو من قرر ذلك وصمم عليه، على حد قولهم.

وقال المصدر خلال تصريحات لـ القاهرة 24، إن ما تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، حيث لم يتدخل مفتش الأوقاف مطلقا في إيقاف الصلاة من عدمه، بل ما حدث أن الإمام أطال عن الوقت المحدد لصلاة التراويح والمقرر له نصف ساعة، فتدخل أحد أعضاء المسجد رافضا ذلك الأمر، خاصة أن المصليين غير ملتزمين بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المحددة.

وتابع مصدر بالأوقاف: القول بأن مفتش بالأوقاف حاول منع المصليين غير صحيح، بل أحد أعضاء الإدارة هو من تدخل؛ لأن الإمام أطال والناس غير ملتزمين، وفي النهاية تدخل إمام وأكمل الصلاة.

وأشار المصدر إلى أنه تم التحدث مع عضو المسجد بشأن هذا الأمر؛ لأنه لا يصح حدوث حالة من الهرج داخل المساجد.

وأكد المصدر، أن هناك حالة من التربص بالأوقاف والدولة، مضيفا: هناك أعداء كثر يحاولون ترويح معلومات خاطئة عن الدولة وكذلك عن الأوقاف، وفي النهاية تم احتواء الموقف وأُكملت الصلاة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو من داخل مسجد، زعموا أنه يتم فيه منع استكمال الصلاة.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل، حالة من الهرج والأصوات العالية التي انتابت المصلين بعد ذلك الأمر، مستنكرين ذلك الفعل.

وكانت وزارة الأوقاف حددت صلاة التراويح لمدة نصف ساعة عقب صلاة العشاء مع التشديد على مراعاة مسافات التباعد واصطحاب المصلية الخاصة بكل مُصلى.