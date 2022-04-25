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ناصر القصبي يحسم الجدل ويفجّر الصدمة

والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -بات النجم السعودي ناصر القصبي حديث الجمهور في شهر رمضان الجاري بسبب دوره في مسلسل "العاصوف 3" الذي قدم ب20 حلقة، انتهت قبل أيام قليلة.

وخلال لقاء له مع برنامج "بودكاست العاصوف"، من تقديم تغريد الهويش، كشف ناصر القصبي عن كواليس العمل، وعن مدى إمكانية تقديم جزء رابع من "العاصوف" خلال العام المقبل بعد نجاح الأجزاء الثلاثة الماضية، وأوضح أنه لا يعتقد تقديم موسم رابع من العمل قائًلا: "مبدئيًا ما أعرف وين رايحين وشو رأي المحطة وأنا أشك أن يكون فيه جزء رابع".

وتحدث القصبي عن فكرة اختياره لأداء شخصية خالد الطيان بالمسلسل، وأكد أن هناك عوامل دفعته للتمسك بتلك الشخصية، لأنها لا تشبهه وليست قريبة منه، وتابع: "كنت أشوفه عادي".

يذكر ان الحلقة 20 والأخيرة من مسلسل "العاصوف 3" قد أثارت ضجة كبيرة من قبل الجمهور بسبب المشهد المؤثر الذي قدمه ناصر القصبي الذي لم يستطع تمالك نفسه وهو يعاتبه على ما اقترف من فعل إجرامي بعد تفجيره لمبنى سكني بتوجيهات من الجماعة الإرهابية التي انضم لها، حيث تم تداول المشهد بشكل واسع على مواقع التواصل، مع الإشادة بالأداء العالي لناصر القصبي الذي جسّد ببراعة لوعة الأب الذي سلبه الإرهاب ابنه.

هذا وتناول الجزء الثالث من مسلسل "العاصوف" تفاصيل الحياة الاجتماعية والسياسية في حقبة التسعينات، وشارك في العمل بجانب ناصر القصبي، عبد الإله السناني، وحبيب الحبيب، وريم عبد الل،ه وليلى السلمان، وزارا البلوشي، وغيرهم.