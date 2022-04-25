انت الان تتابع خبر نادين نجيم تتصدر صالون زهرة الجزء الثاني ومفاجأة للجمهور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - افتقد الجمهور الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم، التي غابت​ عن دراما رمضان هذه السنة، لكن المفاجأة هي أنها كانت تتحضر لتقديم جزء ثان من مسلسل ​صالون زهرة​ الذي حصد نجاحاً كبيرا في لبنان والدول العربية، وتصدر الترند لفترة طويلة على مواقع التواصل.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة ​سيدرز آرت​ للإنتاج، عن الخبر السعيد، مشيرة إلى أنه سيعرض على منصة شاهد VIP قريباً، وتصدرت نادين نسيب نجيم بوستر مسلسل "صالون زهرة"، الذي نشرته الشركة.

وعبر المتابعون عن فرحتهم وحماسهم لهذا الخبر وعودة نادين والمسلسل الأكثر مشاهدة في الجزء الأول، والذي جمعها مع الممثل السوري معتصم النهار، إلى جانب نخبة من الممثلين منهم، طوني عيسى​، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، أنجو ريحان، رشا بلال، ولين غرّة، وغيرهم، وكان العمل مؤلفاً من 15 حلقة من إنتاج شركة "​صباح إخوان​".

وعلى صعيد آخر، كانت قد كشفت نادين نسيب نجيم عن مشاهد مؤثرة من كواليس تصوير إعلانها لشركة اتصالات "زين" السعودية، والذي بدأ عرضه منذ مطلع شهر رمضان، حيث شاركت لقطات من كواليس تصوير إعلان "زين"، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت أثناء تأدية مشهد السقوط عقب انفجار مرفأ بيروت، وهو الموقف الذي تعرضت له في الواقع آنذاك، بالإضافة الى مشاهد الإنقاذ ورجال الشرطة وعمليات هدم المنازل.

كما شاركت نادين التفاعل مع الأطفال، وفريق العمل في لقطات عفوية، وأظهر الفيديو الجهد الكبير الذي تم وراء تصوير هذا الإعلان، كما كشف أيضًا عن روح التعاون بين فريق العمل، والذي نال اعجاب الجمهور لما فيه من معاني انسانية قوية.