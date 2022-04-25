انت الان تتابع خبر نوال الزغبي ورفضها للتمثيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صرحت الفنانة نوال الزغبي في برنامج كلام الناس الذي يذاع على قناة mbc مصر عن ندمها لرفضها التمثيل مع الفنان الراحل اللامع احمد زكي، وأشارت بذلك إلى أنها لم تكن ترى نفسها في هذا المجال، ولكن هي نادمة على هذه الفرصة التي أضاعتها من يدها، واضافت بذلك بأنها من أشد المعجبين بالفنان أحمد زاهر وإبداعه بالتمثيل في جميع الأدوار وأنها دائماً تراسله وتبعث له بالرسائل التشجيعية والرائعة له، مشيدة بفنه وإبداعه ولكنها لم تلتقي به إلى الآن.

ومن ضمن المواضيع التي تطرقت لها الفنانة نوال الزغبي سماعها لأغاني المهرجانات الشعبية المصرية، ومحاولاتها لغناء أغنية بنت الجيران في البرنامج، فيما أضافت ان عددا محدودا من أغاني المهرجات هو ما أعجبها.

وأبدت رأيها أيضاً بالزواج وكيف أصبحت نظرتها له بعد تجربتها في سن مبكر، وأنها تفضّل الزواج بعد عمر الثلاثين، حيث تكون المرأة أصبحت "أوعى و أدرى بالشخص الذي سوف تنسجم معه ومع تفكيره وعاداته وحبه لنجاح زوجته" ، وأنها لا ترفض فكرة الزواج ولا تنفر منها ولكن تريد الشخص الذي يقدّر موهبتها ويقدر انشغالها ويلتمس لها عذراً ولا يكون ضد نجاحها ويجب أن يكون الداعم الرئيسي لها ،وأضافت عن تلقيها لعروض زواج كثيرة ، لكنّها في الأغلب من هواة ومعجبين، فضلا عن الكم الهائل من الرسائل والاتصالات الكثيرة والتي تشكل في أغلبها رسائل رومانسية، فضلا عن رفضها مرارا الحديث او الرد على هذه الرسائل والاتصالات .

لم يخلوا حديث الفنانة نوال الزغبي من التطرق لابنته (.تيا) )وحجم معاناتها معها في مرحلة المراهقة، وكانت بحسب قولها "لأنها كانت يجب أن تكون دور الأم والاب في نفس الوقت يعني الحضن الحنون والقلب المتعلق والتصرف الشديد والرأي الحاسم كله في نفس الشخص ، فضلا عن اتصاف شخصية ابنتها بالعناد".