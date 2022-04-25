انت الان تتابع خبر برومو مسلسل الثمانية.. أول عمل لتركي آل الشيخ رئيس الترفيه السعودي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بطرح البرومو الدعائي الرسمي الخاص بمسلسل الثمانية، وعلق عليه قائلاً “أولي إنتاجات رزام، التي اهتم فيها في جودة المحتوى والتنفيذ والأسماء المشاركة، رزام عبارة عن كل هواياتي التي أريد التعبير عنها، ومن أهمها دعم الموهوبين في كل العالم”.

أبطال مسلسل الثمانية

وقال المستشار تركي آل الشيخ “مسلسل الثمانية أشكر فيه إدارة (إم بي سي) وعلى رأسها أخي الشيخ وليد الإبراهيم على ثقته بالفكرة ودعمها، وأشكر أخي محمد عبد المتعال مدير (إم بي سي مصر)، المسلسل من إخراج أخي أحمد مدحت وستاف عالمي في التصوير والموسيقى والخدع البصرية”.

برومو مسلسل الثمانية

واستطرد آل الشيخ قائلاً “بطولة الفنان الجميل آسر ياسين، والفنان الممتع خالد الصاوي وكوكبة من نجوم مصر والسعودية والشام والمغرب العربي ونجوم عالميين، أتمنى أن يحوز على رضاكم واستحسانكم وتكون ردة الفعل تدفعني للمزيد، تركت توقيت العرض لما يراه أخي الوليد والقائمين على شاهد و(إم بي سي) وأنا واثق في خبرتهم في هذا الموضوع”.

غادة عادل في مسلسل الثمانية

وتقدم الفنانة غادة عادل دور البطلة في مسلسل “الثمانية” وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وأيضاً بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي، وهشام سليم والكثير من الفنانين الآخرين، وهو من إخراج أحمد مدحت، ويعد من أبرز المسلسلات الذي شارك فيها وزير الترفية السعودي.