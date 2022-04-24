الاختيار 3 الحلقة 23.. تنسيق بين المخابرات العامة وأهالي سيناء للقبض على...

عرضت الحلقة 23 من مسلسل الاختيار3، مشاورات التنسيق بين جهاز المخابرات العامة وبين القبائل في سيناء من أجل تعقب بعض العناصر الإرهابية والقبض عليها، حيث شهدت الحلقة لقاءً بين ضباط المخابرات العامة وأحد مشايخ سيناء من أجل التنسيق.

فيما عرضت الحلقة 22 من مسلسل الاختيار3، تسريبا جديدا لخيرت الشاطر نائب المرشد في جماعة الإخوان.

وقال الشاطر: جيلي أنا والناس اللي اتعاملت مع عبد المجيد محمود طول تاريخه، أو مع عادل عبد السلام جمعة كقاضي كلنا لا نثق في هؤلاء الناس بنسبة واحد في المليون.

بينما شهدت الحلقات السابقة من مسلسل الاختيار 3، لقاء قيادات جماعة الإخوان بعد أحداث الخصوص، والتي تورطت للاعتداء على الكاتدرائية.

مسلسل الاختيار في الجزء الثالث، الذي يعرض في شهر رمضان، يتناول عددًا من الأحداث والقضايا التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، في أثناء فترة تولي جماعة الإخوان الإرهابية السلطة، والمؤامرات التي دبرتها الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية في أثناء توليها الحكم، وضد مؤسسات الدولة المختلفة، وبخاصة جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية وجهازي المخابرات العامة والحربية، وهي الجهات التي كان لها دور كبير في إحباط المخططات التي سعت الجماعة الإرهابية لتنفيذها في مصر.

بينما عرضت الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار، عددا من الأحداث والتفاصيل والكواليس التي يتم الكشف عنها لأول مرة بداية من مؤامرة الجماعة على المؤسسة العسكرية ومؤسسة الأمن في مصر.