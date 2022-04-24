انت الان تتابع خبر إليسا في فرنسا لطرح ديو غنائي مع فنان مغربي شهير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر أسم الفنانة اللبنانية إليسا في الآونة الأخيرة عناوين البحث وأخبار الصحافة بعد أن أقدمت الفنانة اليسا بنشر صورة لها من فرنسا جمعتها بعدد من الأصدقاء ومن ضمنهم خبير التجميل بسام فتوح والمنتج التنفيذي لألبوماتها جان نحول.

وقامت ETبالعربي بدورها بالكشف عن حقيقة الصورة التي أقدمت الفنانة أليسا على نشرها وضجّت واشعلت الصور مواقع التواصل الاجتماعي، وقام الجمهور وفانز الفنانة بتداول الصور متوقعين ان سبب تواجدها في فرنسا يرجع انها ستقوم بعمل ديو غنائي بعد عيد الفطر وفق ما صرحت به قبل أيام في لقائها في برنامج "مراحل" مع علي العلياني وسيكون مع فنان مغربي معروف ومشهور لدى الجمهور ولكن لم تصرح عنه بشكل مباشر.

وبذلك توقع الفانز للفنانة اليسا بأن الفنان المغربي هو سعد المجرد وقامت مصادر خاصة ل ET بالعربي بتأكيد وجود إليسا بفرنسا ليتم طرح الديو بعد عيد الفطر.