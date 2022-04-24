انت الان تتابع خبر إنهيار سمية الخشاب بعد الفاجعة التي تعرضت لها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شيعت بعد ظهر اليوم جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب، التي وافتها المنية أمس، ووثقت الصور الملتقطة، انهيار الفنانة على قبر أمها وهي تلقي عليها نظرة الوداع.

وظهرت سمية الخشاب خلال مراسم تشييع جنازة والدتها الى مثواها الأخير بمقابر أسرتها في الإسكندرية، وهي مرتدية نظارة شمسية وشال أسود أخفى كامل ملامحها، وبحضور العشرات من المواطنين، ولكن شهدت مراسم التشييع، غياب جميع نجوم الوسط الفني وزملائها، حسبما اشارت صحف مصرية.

يذكر ان الفنانة سمية الخشاب، قد أعلنت يوم السبت، وفاة والدتها، من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي بتويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء"، وحرصت الفنانة آيتن عامر، على تقديم واجب العزاء، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "خالص التعازى للزميلة سمية الخشاب فى وفاة والدتها، اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها من أهل الجنة".

هذا وأكدت مصادر من داخل نقابة المهن التمثيلية في مصر، أن سمية تتكتم على تفاصيل حياتها الخاصة، ولم تخطرهم بالموعد النهائي لمراسم تشييع جثمان والدتها الراحلة، كما لم تعلن عن سبب الوفاة، وفوجىء عدد كبير من أعضاء النقابة بتواجد الفقيدة داخل المستشفى، وربما هذا ما يفسر غياب الفنانين عن تشييع جثمان الراحلة.

يذكر ان سمية الخشاب كانت قد احتفلت بيوم الأم، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل، وجهت فيه رسالة مؤثرة لوالدتها التي رحلت في الأمس، قالت فيها: كل سنة وأنتِ طيبة يا أغلى ما في حياتي يا حبيبة روحي وقلبي يا ست الحبايب يا أمي".