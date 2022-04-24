انت الان تتابع خبر مسلسل من شارع الهرم متهم بعدم الواقعية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبرت الناقدة الإعلامية "ليلى أحمد" في مسلسل من "شارع الهرم" المعروض حاليا في الموسم الرمضاني لعام 2022 ، وقد صرحت الناقدة ليلى بقولها ان المسلسل قد حظي على المستوى الفني بنتيجة صفر على شمال، بس على مستوى الانترتيمنت ما أشغل مخي ، ممتع في تقطيع المشاهد، واشخاصه غير واقعيين.

يذكر ان مسلسل "من شارع الهرم" بحسب الاحصائيات فهو اكثر مسلسل تم ذكر اسمه منذ بداية رمضان وحتى الان، فبعد كل حلقة من عرض المسلسل يتصدر اسم المسلسل الترند بسبب المواضيع الجريئة والجدل الذي يطرح لأول مرة في الدراما الخليجية.

وقد أضافت الناقدة ليلى خلال حوارها مع قناة ET بالعربي، ان "المسلسل جريء ولا يناسب الواقع ، 6 أولاد خطائين ، ليش النسوية في رجال وفيه نساء، والكل يخطئ، لا تظهرهم مساكين للنساء وقابلين كل شيء بدون ما تعرف السبب".

وهذا ما جعل بعض النقاد يوجهون رسالة للكاتبة هبة مشاري حمادة بأن المفروض استثمار العمل في قضية واقعية تعطي فرصة للجمهور لفهم التفاصيل فيها.

واعتبر البعض ان المسلسل يسيء الى الجاليات العربية خاصة من الجنسية السورية، كما انتقد اخرون بعض الحوارات الدائرة بين الممثلين والتي اعتبرها بعضهم بمثابة التقليل من المرأة ودورها وكرامتها، فيما طالب آخرون بإيقاف عرض المسلسل ومحاسبة الممثلين والقائمين عليه.

وبرغم ما سبق وما وجهته الناقدة ليلى أحمد، إلاّ أنها أبدت اعجابها بشخصية الدكتور جميل زهير"أحمد إيراج" ، والظاهر من خلال العمل حجم الجهد والتعب المبذول من قبله للضلوع بهكذا دور يستحق ان يحترم .