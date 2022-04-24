انت الان تتابع خبر شكران مرتجى تشكر أمل عرفة على الدعم المعنوي والنفسي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة السورية شكران مرتجى رسالة شكر عبر صفحتها الشخصية على الانستغرام للفنانة السورية أمل عرفة تشكرها فيها على وقوفها الى جانبها ودعمها المعنوي والنفسي لها عند وفاة والدتها في الأيام الأخيرة .

وقامت الفنانة السورية شكران مرتجى بمشاركة رسمه بورترية تجمعها بالفنانة أمل عرفة على ال"ستوري"، وعلقت على الصورة بعبارة "وقفتك معي بأصعب ايام عمري ما رح انساها، شكرا على كل شي أمل ".

وقامت الفنانة أمل عرفة بمشاركة استوري شكران مرتجى على صفحتها الشخصية على الإنستغرام وعلقت عليها: "انت مسلفه من الاول ,ووجعك وجعي الله يرحمها ويعطيكي الصبر ,كم نستناكي ترجعي وتعبي الدنيا فرح".

يذكر أن الفنانة السورية شكران مرتجي هي إحدى أبرز وأكبر نجوم الفن السوري والعربي، فقد أخذت مشوارا طويلا في الفن برفقة نجوم كبار، واستطاعت ان تجعل نفسها في القمة، في المجال الكوميدي والتراجيدي، وتشارك في الموسم الرمضاني الحالي بعدد كبير من المسلسلات، منها مسلسل مع وقف التنفيذ "بدور سكر" ، وحارة القبة، الكندوش في الجزء الثاني منه، و مسلسل الفرسان الثلاثة.

فيما تشارك الفنانة أمل عرفة في مسلسل "خوازيق" بدور أم ناريمان ولاقت تفاعل كبير وواسع من قبل الجمهور الذي أشاد بقدرتها التمثيلية بالأدوار الكوميدية فضلا عن قدرتها على تقمّص أي شخصية أخرى.