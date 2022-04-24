مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 23.. مربوحة تسأل العفريت اللباد عن مقالب...

عرضت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 6، الذي يقوم بطولته الفنان أحمد مكي، حيث يعرض العمل يوميًا عبر شاشة on في رمضان.

تصاعدت الأحداث في الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 6، بعد أن لبست الروح الشريرة للعروسة، العترة والتي تمثلت في عفريت يدعى اللباد حيث قامت لعنة العفريت بتحول الكبير أوي إلى قرد حتى تجعله يصدق بأنه عفريت بشكل حقيقي ولكنه رجع مرة أخرى.

وبدأ العفريت اللباد يطلب من مربوحة -رحمة أحمد- والكبير أوي العديد من الطلبات منها تحضير وجبة إفطار كبيرة، واستجاب الكبير أوي لجميع طلبات العفريت.

وقال العفريت اللباد للكبير ومربوحة بأنه سينفذ لهم أمنية لكل واحد فيهم، فطلبت مربوحة أمنية وهي أنها تريد جهاز ميكروويف وخلاط، ولكن الكبير يغصب عليها ويطلب من العفريت أن يقوم بإلغائها فيستجيب العفريت لطلبه ويخبره بأنه بذلك انتهت أمنياتهما.

وتمازح مربوحة الكبير وتقول له: كان نفسى أطلب أمنية تانية من العفريت وهي أني أعرف ضيوف رامز جلال بيبقوا عارفين المقلب ولا لأ.

الكبير أوي 6

ويشار إلى أن مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدواني، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.

وجدير بالذكر أن مسلسل الكبير أوى 6 يعرض فى تمام الساعة 6:20 مساء، على قناتى ON وON دراما، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالى.