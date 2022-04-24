بابلو الحلقة 23 .. طرد حسن الرداد وسلوي عثمان من الحارة

أذاعت قناة «المحور» الحلقة 23 من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل بابلو احداث مشوقة حيث تم طرد بابلو ( حسن الرداد ) ووالدته ( سلوي عثمان ) من الحارة بعد خروجه من المستشفي ، التي توجه لها بعد ضربه من قبل بعض البلطجية ، بالاضافة الي تخلي عبوده عنه .

و قامت ندي ( اروي جودة ) بالاعتراف الي والدها بحبها لـ بابلو ، الا انه قام بصفعها.

وشهدت الحلقة السابقة قيام مازن محمود حجازي بالذهاب إلى بابلو حسن الرداد ليطلب منه مساعدته في إيجاد طليقته، والطفل الذي قام بسرقته من المستشفى بتعليمات من والده.

أما توحة «نجلاء بدر» فقد قامت بالاتفاق مع صاحب المصنع علي مدها بالبضاعة لفتح مشروع جديد داخل الحارة ، وقامت بشراء محل لبدء تنفيذه .

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد وأروى جودة و نجلاء بدر وسلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.