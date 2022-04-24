انت الان تتابع خبر سبب غياب الفنانين عن جنازة والدة سمية الخشاب.. محدش حضر منهم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شيعت الفنانة سمية الخشاب جنازة والدتها في ظل وجود أقاربها والمقربين منها فقط، وهي توفيت أمس، وهذا جاء بعد صلاة الظهر اليوم الأحد في مقابر المنارة التي تقع وسط مدينة الإسكندرية، وظهرت وهي ترتدي الملابس السوداء وحجبت ملامحها بإرتداء نظارة سوداء وشال أسود.

سبب غياب الفنانين عن جنازة والدة سمية الخشاب

ومن الملفت للانتباه إلى أنه أثناء تشييع جنازة والده الفنانة سمية الخشاب غاب عنها الفنانين والعاملين في الوسط الفني، وذلك بالرغم من علاقتها المتعددة بالكثير من الفنانين، وأيضاً مبادرة كل الفنانين لنعي والدة سمية الخشاب والعمال على تقديم لهم واجب العزاء لها، وحضر العشرات من أهل وأقارب الفقيدة، وأيضاً بعض المواطنين في الإسكندرية، وهذا وسط غياب تام للنجوم والمشاهير.

غياب الفنانين عن واجب العزاء

وجاء سبب غياب الفنانين عن واجب عزاء الفنانة سمية الخشاب، أهمها تشييع الجنازة في الإسكندرية نهار رمضان، ويستلزم الأمر مشقة كبيرة للسفر في النهار من القاهرة إلى الإسكندرية أثناء الصيام، وأمر آخر انشغال الكثير من الفنانين في الموسم الرمضاني الجاري للدراما والمسلسلات التي لم ينتهي أبطالها حتى الوقت الحالي من تصوير بعضها قبل أيام قليلة من انتهاء الشهر الكرية.

وسوف تقدم سمية بإقامة عزاء والدتها في القاهرة، وأيضاً لم تكشف سمية حتى الآن عن مكان العزاء أو موعد إقامته، وهو ما يغتنمه جميع الفنانين لتقديم العزاء في الهاتف المحمول أو على الإنترنت.