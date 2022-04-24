علي السبع ينتهي من تصوير ”أحلام سعيدة” و يواصل ”المشوار”



انتهي الفنان علي السبع من تصوير دورة في مسلسل "أحلام سعيدة" مع الفنانة يسرا، حيث يجسد شخصية "أدم" نجل ديدي هانم، الذي يعمل كفنان ستاند اب كوميدي، مما يخلق مشكلة له مع والدته و يجعله يعيش بعيد عنها.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم: غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

علي جانب أخر يواصل علي السبع تصوير دورة في مسلسل "المشوار" امام الفنان محمد رمضان، حيث انتهي من تصوير 80% من دوره خلال العمل، الذي يجسد خلاله شخصية "مهاب" نجل تاجر الاثار"وجيه" احمد كمال، و "كامليا" كارولين خليل.

مسلسل «المشوار» تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين بعد عودته إلى الدراما بعد غيابه منذ تقديمه مسلسل «أفراح القبة»، ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد صفوت، الطفل محمد عزازي، وعدد آخر من الفنانين.

الجدير بالذكر ان علي السبع بدأ تمثيل في مسرح المدرسة باللغة الفرنسية، ثم ألتحق بالجامعة الأمريكية، لدراسة المسرح، و قدم خلال تلك الفترة العديد من العروض المسرحية، ليبدأ مشوارة الفني الحقيقي في فيلم "راس السنة" مع المخرج محمد صقر، حيث قدم شخصية "مروان"، وفي رمضان الماضي شارك بعملين الاول "لعبة نيوتن" مع المخرج تامر محسن، و النجمة مني زكي، حيث قدم شخصية "لوكا"، والعمل الثاني في مسلسل "قصر النيل" مع النجمة دينا الشربيني، في دور "لبيب"، كما شارك في فيلم "فرق خبرة" مع الفنان محمد الشرنوبي و هدي المفتي و المخرج شريف نجيب، و الذي قدم خلاله شخصية "يوسف"