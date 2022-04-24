انت الان تتابع خبر بلقيس وأغنية جاء العيد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة بلقيس مبكرا بعيد الفطر السعيد، عبر طرحها أغنية "جاء العيد" التي قام بإخراج الفيديو الخاص بها المخرج دان حداد وتم تصويرها في جورجيا وقدمتها باللغة العربية الفصحى وقامت بالتهنئة للجميع وإلقاء التحية.

وجاءت كلماتها "قل ما تشاء لمن تحب ودعك من هذا الجفاء.. فلتسعدوا من حولكم من دون كد أو عناء.. شكرا لأم كانت الحضن الحنون، شكرا لأب عاش يهدينا الأمان.. ومحبتي يا إخوتي لكم تزيد سعادتي فالعيد أنتم طالما مرّ الزمان.. شكرا معلمنا الخلوق والأمين.. شكرا لجار يحترم حقّ الجوار .. ولعمة ولخالة ولكل صلة قرابة .. بمحبة وصلوا الديار بــ الديار، بمحبة وصلوا الديار بالديار".

ويعتبر عمل الفنانة بلقيس عبر طرحها لهذه الأغنية التي تعتبر من أحدث الاغاني التي طرحت في الوسط الفني الآن بمناسبة عيد الفطر السعيد، كما تعبّر أيضا عن قربه ومدى انبساطنا بقدومه، وتقديم كلمات الشكر للأهل والاقارب بحلول العيد.

يذكر أيضا ان الفنانة بلقيس كانت ضيفة برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العليان، وقد تطرقت الفنانة بلقيس خلال اللقاء للحديث عن طلاقها، وأضافت مصرّحة حول علاقتها القائمة قبل الطلاق بحجم المحبة المتبادل فيما بينهما في البداية، ولكن في وقت الإنفصال أصاب العلاقة توتر شديد بسبب حالة الغضب التي شعر بها الطرفان، لكنهما الآن فيما بعد الطلاق، علاقتهما أفضل و تجمعهما علاقة صداقة وسلام.

كما تحدثت الفنانة بلقيس مستذكرة يوم زفافها الذي تعتبره من أجمل الأيام في حياتها، فضلا عن قيامها الى الآن بمشاهدة الفيديو الخاص بحفل زفافهما الذي كلّف قرابة ثلاثة ملايين دولار، كما أشارت بأن سعر فستان زفافها المرصع بالألماس كلّف حوالي 300 ألف دولار.