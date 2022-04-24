بعد هجومها على مسلسل “بطلوع الروح”.. عمرو ياسين يرد على عبير الشرقاوي

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان عمرو محمود ياسين على منشور للفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي الذي تهاجم فيه مسلسل “بطلوع الروح” منتقدة ظهور الدواعش وهم يشربون الخمر.

وكتب عمر محمود ياسين “اسمح لي اختلف معاكي بنيتي الفكرة على ان الخمره حرام في الاسلام فمستحيل الدواعش يشربوا الخمر؟ طيب وهو حرق الاسرى مش حرام في الاسلام ؟ هو قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق مش حرام بالاسلام؟ هو بالاساس ايه الجرم الاكبر؟ القتل والحرق ولا شرب الخمر؟.

وأضاف عمرو محمود ياسين “ممكن تقولي لي هنا لا ماهو ده فهمهم الخاطيء الباطل للدين طيب ليه استبعدتي فهمهم الخاطيء لمسئلة شرب الخمر؟ مش يمكن اعتبروا ان الخمر هي ما اخذ من العنب والتمر فقط وماعداه ليس خمرا؟ ثم ليه اعتبرتي كل داعشي هو مسلم مؤمن ولكنه فقط فاهم غلط؟ مش يمكن. في دواعش. بيستفيدوا ماديا ؟ مش جايز بينهم منافقين ؟ مش جايز ببنهم مضللين وفي حالة المسلسل. مش جايز هناك من افتى له بشربها.

واختتم عمرو محمود ياسين” اذا كان ذلك سيعيد له زوجته تدريجيا؟ ثم هل هم انبياء مثلا عشان انهم مايغلطوش ؟ دول مجرمين غلاظ القلوب ازاي تصورتي انه مستحيل يضعف أمام غرائزه وهو بالاصل مسلم نفسه للشيطان بافعاله دي ناس بتقتل الابرياء نساء واطفال وعجائز مستبعده يشرب شوية خمره؟ المشكله الكبرى التي واجهت هذا المسلسل ان بعض الناس تتعامل مع داعش على انهم يمثلون المسلمين! و دي مصيبه في حد ذاتها”.

وكانت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي قد شنت هجوما على أسرة مسلسل “بطلوع الروح” ووصفت تناولهم لتنظيم داعش وجرائمهم بالغبي.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، كتبت عبير الشرقاوي “أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح.. التناول غبي مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمرة.. دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله، ومستعدين للموت في أي لحظة.

وتابعت عبير الشرقاوي “إحنا عارفين إنهم على باطل آه، بس هما مش عارفين هما بيعتبروا نفسهم المسلم الحق، وأي حد جانبهم مسلم ناقص فمش معقولة نطلعهم بيشربوا خمرة إيه الهبل ده، بقى معقولة البطل إللي بيعتبر نفسه مجاهد عنده غزوة تاني يوم، وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمرة ويشرب هو ومراته.. أرحمونا يا هبل.. خسارة الفلوس والله.

ومسلسل “بطلوع الروح” من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

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