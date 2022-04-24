انت الان تتابع خبر تجاوز محمد رمضان.. لن تصدق حجم ثروة الفنان المصري رامز جلال الكبيرة .. رقم فلكي فاق المعقول والخيال !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إن الفنان المصري، رامز جلال، تعرض مؤخرا لحملات انتقاد واسعة، وذلك بسبب برنامجه التلفزيوني الرمضاني، الذي كان اسمه في بداية إطلاقه رامز قلب الاسد ثم أطلق عليه اسم رامز مجنون رامز عقله طار، ومؤخرَّا رامز موفي ستار وذلك لاحتوائه على عنف يهدد حياة ضيوفه

ولد رامز جلال، في 20 أبريل عام 1973، في القاهرة، ويعد فنان ممثل ومقدم برامج، حيث تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة عام 1995.

ولدى الفنان رامز جلال، شقيق فنان أسمه ياسر جلال، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وعاش مندمجا مع الفن منذ طفولته بسبب كثرة ذهابه للمسرح مع والده المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق.

وتعتبر مسرحية «جو ولوز»، أول عمل فني شارك فيه رامز جلال، مع الفنان الكبير أحمد بدير، أثناء دراسته بالمعهد، وبعدها انطلق في المشاركة بأدوار ثانوية في مسلسلات: ناس ولاد ناس، والوعد الحقيقي، ومش زوجي، ومسلسل حياة الجوهري.

وشارك رامز جلال في أول فيلم له بعنوان «55 إسعاف» بطولة محمد سعد وأحمد حلمي، ومن هنا كانت بداية الانطلاقة الحقيقية له، وبعدها قدم فيلم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي، وفيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز، وفيلم "حبك نار" مع مصطفى قمر.

ويحرص الفنان رامز جلال على إخفاء زوجتيه عن وسائل الإعلام، تجنباً للخوض في حياته الشخصية والأسرية، من قبل الصحفيين ورود مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه خلال الفترة القليلة الماضية، فاجأ الجمهور بنشر صور تجمعه مع زوجته الأولى الفنانة غادة الشريف التي لم تكن على طريق الشهرة في بداية أعمالها حتى نالت شهرتها الفنية فيما بعد.

ويبدو أن ظهوره وزوجته الأولى عبر منصات السوشيال ميديا، في الفترة الماضية، يعود إلى محاولته ارضائه وكتعبير منه عن حبه الشديد لها، بعدما تزوج بامرأة ثانية.

ولم يعرف الكثير من جمهور ومتابعي الفنان رامز جلال، إنه تزوج للمرة الثانية، وهو ما تم الكشف عنه من خلال الإعلامية الكويتية مي العيدان، مؤخراً عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

ونشرت الإعلامية العيدان مجموعة صور تجمع رامز وزوجته الثانية التي استقبلها الجمهور في أحد المحافل بترحاب كبير، لما تتمتع به من جمال فائق.

وفي سياق آخر، أصبح التساؤل المُلح لدى الجمهور، حول ثروات الفنانين، والتي كشف عنها تقرير صادر في أبريل 2020، رصد فيه ثروات العديد من الفنانين، ومنها ثروة رامز جلال التي قدرت بـ 250 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى أن رامز جلال، بأمتلاكه هذه الثروة أصبح من أغنى الفنانيين المصريين، بعد عادل إمام وأحمد السقا