“ارحمونا يا هبل”.. عبير الشرقاوي تشن هجومًا على مسلسل “بطلوع الروح”

ابو ظبي - احمد الجزار - شنت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي هجوما على أسرة مسلسل “بطلوع الروح” ووصفت تناولهم لتنظيم داعش وجرائمهم بالغبي. وعبر حسابها على “فيسبوط”، كتبت عبير الشرقاوي “أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح.. التناول غبي مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمرة.. دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله، ومستعدين للموت في أي لحظة. وتابعت عبير الشرقاوي “إحنا عارفين إنهم على باطل آه، بس هما مش عارفين هما بيعتبروا نفسهم المسلم الحق، وأي حد جانبهم مسلم ناقص فمش معقولة نطلعهم بيشربوا خمرة إيه الهبل ده، بقى معقولة البطل إللي بيعتبر نفسه مجاهد عنده غزوة تاني يوم، وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمرة ويشرب هو ومراته.. أرحمونا يا هبل.. خسارة الفلوس والله. ومسلسل “بطلوع الروح” من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري. اقرأ أيضا عبير الشرقاوي تهاجم نور ابنة عمرو دياب: “اللي بتعمله شيء مقزز إذا بليتم فاستترو” انهيار زوجة المخرج جلال الشرقاوي وأولاده أثناء تشييع الجثمان (صور)

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