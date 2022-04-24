القضاء يحسم موقفه في وقف عرض مسلسل “سوتس بالعربي” وبرنامج رضوى الشربيني

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، برفض دعوى وقف مسلسل سوتس، وذلك على خلفية أزمة البدل، وامتناع المنتج طارق الجنانيني عن سداد قيمتها البالغة 2 مليون و700 ألف جنيه، لشركة أورنجسكوير للأزياء.

وطلبت الدعوى بوقف عرض المسلسل، بسبب إخلال المنتج طارق الجنايني بالاتفاق المبرم مع شركة الأزياء، حيث امتنع عن سداد قيمة البدل التي ظهرت في المسلسل، والتي ارتداها نجوم العمل مثل الفنان آسر ياسين، الذي يؤدي دور المحامي زين ثابت والفنان أحمد داوود، الذي يؤدي دور المحامي أدم منصور والفنان محمد شاهين الذي يؤدي دور المحامي قدري الزيات.

وقال كمال شعيب محامي شركة الأزياء، إن الشركة ابتكرت تصميمات جديدة للبدل تناسب العمل التليفزيوني لكي تخرج النسخة العربية من مسلسل سوتس، تضاهي النسخة الأجنبية، وجرى الاتفاق بين المنتج طارق الجنانيني ومالك شركة الأزياء حاتم حافظ بمقابل مادي، بالإضافة إلى كتابة اسم شركة الأزياء على تتر المسلسل، غير أن ما حدث على أرض الواقع مخالف للاتفاق.

عدم قبول دعوى وقف برنامج هي وبس لرضوي الشربيني

وفي سياق آخر، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من علاء مصطفى، المحام، والتي طالب فيها بوقف برنامجي هي وبس، والستات مبيعرفوش يكدبوا، والتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني ومفيدة شيحة، لتحريضهما على تفكيك وحدة نسيج المجتمع المصري.

واختصمت الدعوى المقامة من علاء مصطفى التي حملت 8547 لسنة 74 ق، رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهم، حيث جاء بها أن مذيعتي البرنامج اعتادتا في حلقاتهما التحريض ضد الرجال، والحط من شأنهم وسبهم وقذفهم ونعتهم بصفات سيئة وبذيئة، مما يحث على العنصرية والتمييز لصالح المرأة، كما أنهما أبديا على الملأ كراهيتهما وتنمرهما بالرجال.

وأضافت الدعوى: مما كان وما زال له عظيم الأثر السلبي على الأسر والمجتمع المصري بكامله والرجال على الأخص، ما أدى إلى زيادة في نسب معدلات الطلاق، وحدة الصراعات ما بين الرجل والمرأة، فمن ثَم يكون الإساءة لجنس معين، أو نوع محدد، هو تكدير للسلم والأمن العام، وهدم الاستقرار وكيان الأسر المصرية المرتبطة.