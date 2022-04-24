عشرات المواطنين يشاركون في جنازة والدة سمية الخشاب (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - شيع العشرات من المواطنين، عقب ظهر اليوم الأحد، جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها بـ “مدافن المنارة” وسط الإسكندرية”.

وأدت أسرة الفنانة سمية الخشاب صلاة الجنازة على والدتها الراحلة في مسجد المواساة وسط الإسكندرية، قبل أن يوارى جثمانها الثرى بمقابر المنارة.

وقال “عم سيد” حارس عقار مقابر المنارة في الإسكندرية إن والدة الفنانة سمية الخشاب كانت سيدة محسنة وكريمة، داعيا الله أن يحسن مثواها ويسكنها الجنة.

وأضاف “عم سيد”: “كانت ست محسنة بتراضينا ربنا يرحمها.. آخر مرة كانت هنا من شهرين بتزور قبر زوجها الراحل”.

وحول تفاصيل الجنازة، أوضح حارس العقار:” أن أسرة الراحلة أبلغت التربي لتجهيز المدفن لدفنها امبارح باليل.. لكن علشان عدم انهاء تصاريح الدفن تم التأجيل لصلاة إلى اليوم”.

وكانت أعلنت الفنانة سمية الخشاب وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث كتبت سمية تغريدة قالت فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء”.

كانت الفنانة سمية الخشاب خاضت سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “موسى”، حيث شاركت فى بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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